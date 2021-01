Избягвайте тези храни преди ваксинацията срещу COVID-19

О тдавна научни изследвания са стигнли до заключението, че единственото нещо, което прави всяка ваксина по-малко ефективна – независимо дали става дума за ваксина срещу грип, хепатит В, бяс или други състояния – е затлъстяването на пациента.

Това до голяма степен се дължи на

въздействието на надномерното тегло върху имунния отговор на организма.

„Здравата имунна система включва и изключва отговорът към възпалителен процес, в зависимост от нуждите, привиквайки белите кръвни клетки и изпращайки протеини за борба с инфекцията”, казват експерти, цитирани от сайта Eat This Not That.

„Ваксините използват този отговор към възпалението. Но кръвни тестове показват, че хората със затлъстяване и хората с рискови фактори свързани с метаболизма като високо кръвно налягане и повишени нива на кръвна захар, са в състояние на хронично леко възпаление. С други думи – ваксината не работи добре”, обясняват те.

Нещата допълнително се усложняват от факта, че няколко проучвания показват, че хората, страдащи от наднормено тегло са сред най-засегнатите от тежки усложнения в резултат на COVID-19. В САЩ от Центъра за контрол и превенция на заболяванията директно заявяват:

„С увеличаване на телесната маса, рискът от смърт от COVID-19 също се увеличава”.

Има обаче неща, които можете да направите, за да подготвите тялото си за ваксината, започвайки още сега, докато чакате своя ред за ваксинация, се казва в проучване на Държавния университет в Охайо, разглеждащи 49 предишни проучвания на ваксини, проведени през последните 30 години.

Изследователският екип подчертава, че и тук диетата ви играе важна роля. Ако искате да подобрите цялостното си здраве преди ваксинацията, за да увеличите максимално отговора на тялото си, трябва да приемете диета с по-пълноценни храни, пълни с фибри, и да пиете повече вода всеки ден и определено да избягвате следните храните, изброени в галерията ни горе.

