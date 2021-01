COVID-19: Разберете дали маската ви предпазва наистина

Н осете маска. Почти всеки здравен експерт и организация, включително Световната здравна организация (СЗО) подчертават, че защитните покрития за лице са една от основните мерки за превенция, когато става въпрос за COVID-19.

Въпреки това има една грешка в маската, която много хора допускат и която в голяма степен уврежда здравето им, според експерта по инфекциозни болести д-р Ан Римойн, професор по епидемиология в Училището за обществено здраве и инфекциозни болести на UCLA в Медицинското училище в Гефен. Всъщност е по-лошо от това да излезете от къщата си без никаква маска.

Докато повечето видове лицеви покрития са научно доказани, че предотвратяват разпространението на COVID-19, като предпазват тези малки, заразени с вируса капчици от пътуване от човек на човек,

някои форми на маска всъщност могат да насърчат разпространението,

предупреждава сайтът Eat This Not That.

„Някои покрития за лице като банданите например всъщност разбиват кашлицата на по-малки капчици, поради което увеличават разстоянието, до което вирусът може да се разпространи”, разкрива д-р Римойн.

От началото на пандемията научите изследвания са разделени по въпроса дали покритията като бандани са ефективни. Първоначално Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ предупредиха да не се използват, но сега предлагат да се носят, но да се сгъват , за да бъдат от два слоя.

Маските, които препоръчват да не се носят са онези, които не прилягат правилно (твърде разхлабени, прекалено стегнати и т.н), всякакви маски, направени от материали, през които трудно се диша (пластмаса, кожа) или от плетени тъкани, т.е. тъкани, които пропускат светлина. Не се препоръчват еднослойни маски, маски с клапани за издишване и не се препоръчва използването на шал или ски маска като предпазна маска.

Как да тествате маската си

Съветът на д-р Римойн – колкото повече слоеве, толкова по-добре. „Винаги търсете три нива на защита”, казва тя. Д-р Римойн разкрива тест, който можете да проведете у дома и с който да видите колко ефективна е маската ви. „Запалете свещ, сложете си маската и опитайте да духнете пламъка. Ако успеете, маската не е достатъчно ефективна”, предупреждава тя.

Тук няма коронавирус и ваксинацията започна

COVID-19: Китай отказва достъп на екипа на СЗО

Докторът, открил ебола, с плашещо предупреждение