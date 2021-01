COVID-19: Какъв ефект има алкохолът върху ваксината

В сички знаем, че да поддържаме имунната си система силна по време на пандемията от COVID-19 е от изключително значение. Дори сега, когато ваксините се разпространяват бавно, но сигурно, тя все още трябва да остане основен приоритет.

Особено по отношение на алкохола, необходимо е да следите строго какво количество консумирате и дори евентуално да намалите приема му, ако пиете прекалено много.

Изследванията показват, че изпиването на 4+ алкохолни напитки за жените и 5+ за мъжете по време на един повод може да повлияе отрицателно на имунната система, пише сайтът Eat This Not That.

Изследване от 2015 г., публикувано в списание „Алкохол”, установява, че дори само едно препиване увеличава възпалението само за няколко часа и потиска способността на тялото да регулира имунната система и да се бори с инфекция до дни след препиването. Освен това алкохолът поставя тялото ви под стрес, който затруднява възстановяването ви след настинка или каквото и да било боледуване.

Може би това е причината, поради която учените по света обръщат внимание на алкохолните навици на човек преди и след поставянето на ваксина срещу COVID-19 – решаващ момент, когато тялото ви реагира на дозата и изгражда защитните сили срещу вируса.

Миналия месец здравен служител в Русия инструктира гражданите да не пият две седмици преди и шест седмици след получаване на ваксината Спутник V в страната, съобщава Ройтерс. Истинският разработчик на ваксината, д-р Александър Гинцбург, по-късно пише в Туитър, за да поясни, че смята, че препоръката е твърде крайна и че получателите не трябва да пият три дни преди и три дни след ваксинацията (независимо от вида на ваксината). „Една чаша шампанско няма да навреди на никого, дори на имунната ви система”, пише още той в Туитър от акаунта на Спутник V на 9 декември.

Междувременно във Великобритания здравен експерт препоръча на хората да ограничат приема на алкохол един ден преди и един ден след ваксинацията, съобщава „Бизнес Инсайдър”.

Експертите в САЩ обаче са на по-различно мнение. Уилям Мос, изпълнителен директор на Международния център за достъп до ваксини към Университета Джон Хопкинс, заяви пред Business Insider: „Няма доказателства, че ако пиете една бира или чаша вино няколко дни след като получите ваксината, това ще попречи на вашият имунен отговор или защита след ваксината. Когато тази точка е посочена по такъв екстремен начин, мисля, че всъщност вреди на общественото здраве”.

С други думи, стига да пиете умерено и да консумирате по-малко от това, което се счита за тежко или близо до алкохолизма, не е нужно да бъдете прекалено загрижени за консумацията си преди и след получаване на ваксината срещу COVID-19.

Въпреки това, ако пиете повече (повече от една напитка на ден за жени и повече от две за мъже), трябва да помислите за намаляване на количеството – независимо дали ваксинирате или не.

COVID-19: Разберете дали маската ви предпазва наистина

COVID-19: Пет симптома, свързани с храната

Живот с COVID-19: Не пускайте тези хора в дома си

Оздравелите с COVID-19 са четири пъти повече от новите случаи