Живот с COVID-19: Не пускайте тези хора в дома си

В чера беше поставена първата ваксина срещу на „Пфайзер/БионТех”, извън тестовите групи, на възрастна дама във Великобритания. Това е паметен момент за човечеството и науката, който предлага „светлина в края на тунела”.

Ще минат обаче много месеци, преди да можем да се почувстваме в безопасност. Ваксината все още чака одобрение в Европа и САЩ, а и първи ще я получат високорисковите групи и онези, които са на първа линия в борбата с вируса.

Главният епидемиолог на САЩ д-р Антъни Фаучи съветва въпреки добата новина да не се отпускаме и да продължаваме да се пазим. В САЩ има правило за събиранията на хора, като те трябва да са не повече от 10, пише сайтът Eat This Not That.

„Десет дори може да са твърде много. Не става въпрос само за броят хора, а и за онези, които са пътували извън града например. Искате да сте сигурни, че в дома ви няма хора, които току-що са слезли от влака или самолета. Това е по-рисковано от самата бройка”, категоричен е д-р Фаучи.

Неговият съвет е като цяло да се ограничат домашните събирания, дори и през предстоящите празници. Според него е добре да се събират хората само от едно домакинство, но ако има и други хора, няма нищо лошо в това да искате тези хора да си направят PCR тест преди да дойдат в дома ви.

