COVID-19: Пет симптома, свързани с храната

В допълнение към кашлицата, болките в мускулите, температурата, в условията на пандемия от корона вирус е редно да обърнете внимание и на още няколко симптома.

Например дехидратацията не означава да се чувствате просто жадни. Замайване, главоболие, мускулни крампи и куп други симптоми може да са признаци, че се нуждаете от повече течности. Така е и с COVID-19.

Симптомите на коронавируса могат да варират от суха кашлица до високатемпература. А знаете ли, че има и симптоми, които могат да са свързани с вируса и са свързани с храната? Вижте основните от тях, които сайтът Eat This Not That обобщава, базирайки се данните от хора, преборили COVID-19.

