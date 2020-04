Италия отслабва карантинните мерки, какво ще бъде позволено

И талия очерта плановете си за облекчаване на строгите ограничения, наложени преди седем седмици, за да бъде ограничено разпространението на COVID-19, след като регистрира най-ниският брой на починали за ден от средата на март насам.

Министър-председателят Джузепе Конте обяви, че мерките ще бъдат облекчени на 4 май, когато хората ще могат да посетят близките си, но без да се събират много хора на едно място и задължително с маски, съобщава Би Би Си (BBC).

Парковете ще бъдат отворени отново, но училищните врати ще останат затворени до септември.

В Дания: Щурм към фризьорските салони

Италия регистрира 260 нови смъртни случаи, свързани с вируса, в неделя, най-ниската дневна цифра от 14 март.

Общо жертвите вече са 26 644, официално най-високата смъртност в Европа.

Страната е потвърдила 197 675 случая на заразени с вируса, сочат данни на университета Джонс Хопкинс, който проследява болестта в световен мащаб.

Italian Prime Minister Giuseppe Conte announces plans to loosen lockdown restrictions across the country during a television broadcast on April 26#218newsenglish#coronavirus #StayAtHome #ItalyCoronavirus #Italy #libya pic.twitter.com/LJHBCpeMfp