Илон Мъск отново е с коронавирус

И лон Мъск отново е болен от коронавирус.

Основателят на компаниите Tesla и SpaceX беше с COVID-19 за първи път в края на 2020 година.

Милиардерът написа в Twitter, че сега е проявил много леки симптоми.

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.