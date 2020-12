ЕК: Ваксинацията в ЕС започва от 27 декември

Е вропейската комисия съобщи, че ваксинацията срещу ковид в ЕС ще започне на 27-29 декември.

"На 27, 28 и 29 декември ваксинацията ще започне в целия ЕС", написа Урсула фон дер Лайен в Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL