Б ританският премиер Борис Джонсън ще свика парламентарни избори на 14 октомври, в случай че Камарата на общините блокира варианта за излизане от ЕС без споразумение. Това съобщи в понеделник високопоставен източник от правителството, цитиран от Ройтерс.

Очаква се в долната камара на британския парламент да се гласува за план, който да даде на депутатите противници на стратегията на Джонсън за Брекзит възможност да контролират парламентарния дневен ред.

Противниците на намеренията на премиера искат да прокарат закон, който да го задължи да поиска от Брюксел ново отлагане на датата за напускане на ЕС.

Britain faces its third election in just over four years after Boris Johnson said he would rather risk losing office than have his Brexit negotiations undermined https://t.co/xeHTu4han1