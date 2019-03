Б ританският премиер Тереза Мей съобщи, че в сряда в парламента ще се състоят дебати по законодателен акт за официална промяна в датата на Брекзита в британския закон, предаде Ройтерс.

Обединеното кралство трябваше да напусне Европейския съюз на 29 март, но миналата седмица Мей се договори с европейските лидери Брекзит да се отложи за 22 май, ако парламентът одобри нейното споразумение за развода тази седмица, и за 12 април, ако не го одобри.

По-рано министър-председателката заяви в парламента, че датата на напускането вече е променена в международния закон, така че ако британският парламент не приеме този законодателен акт, това ще "породи правно объркване и вредна несигурност", но няма да повлияе на датата на Брекзита.

Британското правителство ще подложи сделката за Брекзит на гласуване в парламента само ако смята, че има шанс тя да бъде одобрена, каза днес говорител на премиерката Тереза Мей, цитиран от Ройтерс.

Говорителят не коментира дали вотът ще се състои утре, както твърдят някои британски медии. Това ще зависи от развитията в парламента днес.

Правителствен източник каза, че парламентът вероятно ще приеме днес поправка, с която ще отнеме от правителството контрола върху процеса на Брекзит, в опит да намери изход от задънената улица по въпроса за излизането на Великобритания от Европейския съюз.

“MPs voted overwhelmingly to trigger Article 50, and therefore to leave the EU on March 29 – this coming Friday. It is a scandal that we are not in fact doing so...We are not leaving this Friday because the government has chickened out.” https://t.co/39iiTWD7Jv