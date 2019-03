Н ад един милион души участваха в демонстрацията в Лондон срещу „Брекзит” в събота. Това е най-големият граждански протест във Великобритания от началото на века. В същото време петицията с искане до парламента за насрочване на дата нов референдум вече е сбрала повече от 5 милиона подписа.

Огромният обществен натиск може сериозно да разтърси британското правителство. Неделното издание на „Таймс” съобщи, че 11 министри от кабинета ще поискат оставката на премиера Тереза Мей в понеделник.

Дейвид Лидингтън, който в момента е заместник на Мей, министърът на околната среда Майкъл Гоув или външният министър Джереми Хънт са сред претендентите да заемат длъжността временен премиер.

От канцеларията на премиер отрекоха информацията и обявиха, че това са само слухове, а Мей упорито да работи за трети опит да получи съгласието на британския парламент за постигната от нея сделка за Брекзит.

„Великобритания трябва да намери начин да напусне Европейския съюз организирано, вместо да се опитва да свали премиера Тереза Мей”, коментира финансовият министър Филип Хамънд. „Смяната на премиера няма да ни помогне. Откровено казано да се говори за смяна на играчите на игралното поле в момента представлява даване на воля на лични страсти”.

Последното социологическо проучване на „Хенбъри” показа, че над половината от гласоподавателите в Обединеното кралство искат премиерът да подаде оставка. Самата тя заяви пред депутатите от консервативната партия през декември, че ще напусне преди следващите общи избори, предвидени за 2022 г.

Неделното издание на „Експрес” пък твърди, че правителството вече изготвя план Великобритания отново да се присъедини към Европейския съюз преди още да го е напуснала.

Бившият премиер Дейвид Камерън беше забранил да се планира или пропагандира гласуването за напускането, защото според него хората щели да бъдат насърчени да подкрепят евентуално излизане на Великобритания от ЕС. Това означаваше, че Обединеното кралство не беше готово да напусне блока, а правителството на Мей трябваше да тръгне почти от нулата след референдума.

The Sunday Times: Cabinet coup to ditch May for emergency PM #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/5q7MJcOpcg