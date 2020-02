Учените очакват тази звезда да избухне. Какво трябва да знаем?

О т няколко седмици астрономите се опитват да разгадаят мистериозното поведение на звездата Бетелгейзе, намираща се в съзвездието Орион.

Напоследък небесното тяло избледнява и от една от най-ярките звезди в нощното небе сега тя е почти незабележима с невъоръжено око.

Оказва се обаче, че това не е най-чудноватото нещо, което се случва с Бетелгейзе.

Учени споделиха снимки на звездата, които показват, че тя не само избледнява, а и променя формата си.

Кадрите са направени с европейския телескоп Very Large Telescope.

Към момента яркостта на Бетелгейзе е едва 36% от тази преди няколко месеца, според астрономи, които се занимават с нейното наблюдение.

Учените са направили снимки през декември и януари.

Единственият начин астрономите да разберат какво се случва с Бетелгейзе е да фотографират нейната повърхност.

Нещо, на което са способни само няколко съоръжения на Земята.

Бетелгейзе ще избухне в свръхнова. Това е сигурно, категорични са учените. Въпросът не е дали, а кога.

Неизвестните обаче са много.

Звездата би могла да избухне днес, но и след 100 000 години. Не можем да бъдем сигурни, тъй като тя все още е прекалено ярка, за да можем да правим обстойни проучвания с телескопи.

Това, което знаем за Бетелгейзе, е, че тя е на няколко милиона години и се намира на 700 светлинни години от нашата планета.

Астрономите продължават да наблюдават звездата и да докладват за нейното поведение.

Ако Бетелгейзе избухне в свръхнова, тя ще е по-ярка от пълната Луна в небето и ще остане така в продължение на няколко седмици.

Свръхновата ще може да бъде наблюдавана с невъоръжено око поне шест месеца.

Betelgeuse is lopsided, according to this newly-released image from the Very Large Telescope in the Atacama Desert of Chile.