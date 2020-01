След 60 г. небето ще бъде озарено от звездна експлозия

Н якъде около 2083 г., поглеждайки нагоре в небето, хората ще видят една изключително ярка звезда, сякаш появила се от нищото.

Учените предполагат, че „новата” звезда, ще свети по-ярко от Сириус (най-ярката звезда в нощното небе) и дори Венера.

„Новата” звезда обаче никак няма да е нова.

А причината за ярката светлина в нощното небе, която ще се задържи за кратко, ще бъде от сблъсъка между две звезди от бинарна система

В момента V Sagittae е една изключително бледа звезда в съзвездието Стрела. Тя трудно се забелязва дори и със средно голям телескоп.

Nearby nova expected later this century... or sooner!

Here's why I think sooner: I expect the magnetic fields of binary stars to be spin paired--like nucleons and electrons.https://t.co/KxYreocHwe — Electro Moho (@ElectroMoho) 9 януари 2020 г.

Трудно е да си представим, че към края на века тя ще е най-ярката звезда в Млечния път, отбелязва астрономът Брадли Шафер от държавния университет в Луизиана.

Учените съобщиха за събитието, което се очаква да се случи в края на столетието, на 235-тата среща на Американската астрономическа асоциация, която се проведе от 4-ти до 8-ми януари в Хонолулу, Хавай.

V Sagittae, позната още като V Sge, е звездна система, която включва звезда от генералната последователност в орбита около бяло джудже.

Това, което се случва, е, че звездата от генералната последователност губи все повече маса за сметка на бялото джудже. Орбитите на двете звезди стават все по-хаотични и те се приближават все по-близо една до друга, докато не се сблъскат.

Who knows when Betelgeuse will blow? But a new forecast predicts that the star V Sagittae will pop off in 2083, briefly becoming the brightest star in the sky. https://t.co/06sbq1ieyz pic.twitter.com/e56w7ZzWIE — Corey S. Powell (@coreyspowell) 7 януари 2020 г.

Бяло джудже обикновено е това, което остава след „смъртта” на звезда от типа на Слънцето, а размерите му са около тези на Земята.

Когато звезда от вида на Слънцето, достигне към края на своя живот, тя се превръща в червен гигант, увеличавайки размерите си многократно и поглъщайки близките планети, астероиди и прочие.

След това от червения гигант остава единствено неговото някогашно ядро, което всъщност е бялото джудже.

В системата на V Sagittae обаче случаят е различен.

Forget Betelgeuse, the Star V Sagittae Should Go Nova Within this Century - Universe Today https://t.co/JAyVjMe604 pic.twitter.com/A19BG5uiko — Universe Today (@universetoday) 8 януари 2020 г.

„В други подобни звездни системи бялото джудже обикновено е по-масивно от звездата, която се движи в орбита около него, но V Sge е уникална в това отношение”, казва Шафер.

„През следващите десетилетия звездата в орбита ще става все по-ярка. Някъде около 2083 г. звездите ще са толкова близо една до друга, че ще се образува спирала от материя, която ще лети към бялото джудже. Накрая цялата маса от звездата в орбита ще се стовари върху бялото джудже”, довършва той.

Сливането на двете звезди ще озари небето като свръхнова. Новополучената хибридна звезда ще представлява бяло джудже обгърнато от слой нагорещен водород.

A faint star named V Sagittae is poised to become the astronomical object of the century. https://t.co/5M65ULzZAc — Cosmos Magazine (@CosmosMagazine) 9 януари 2020 г.

Пиковата яркост се очаква да продължи за около месец.

Въпреки че V Sge ни изглежда бледа, тя става все по-ярка през последните 130 г. Архивни кадри и наблюдения позволяват на астрономите да направят това откритие.

Учените все пак предупреждават, че не може да се каже категорично дали събитието ще се случи през 2083 г. Астрономите определят като период, в който се очаква да се наблюдава сливането на двете звезди от V Sge, между 2067 г. и 2099г.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.