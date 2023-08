Учени дешифрираха загадъчната Y-хромозома

У чени направиха важна крачка напред в разбирането на човешкия геном - нашия генетичен план, дешифрирайки напълно загадъчната Y-хромозома при мъжете, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър".

Постижението може да даде нови насоки в изследванията на мъжкото безплодие.

Изследователите представиха първата пълна последователност на човешката Y-хромозома - една от двете полови хромозоми заедно с Х-хромозомата, която обикновено се предава от родител мъж на потомство от мъжки пол.

Y-хромозомата е последната от хромозомите - нишковидни структури, които пренасят генетична информация от клетка на клетка, в човешкия геном, която оставаше да бъде секвенирана.

Хората имат двойка полови хромозоми във всяка клетка. Мъжете имат една Y- и една X-хромозома, а жените - две X-хромозоми, с някои изключения.

Гените на Y-хромозомата помагат за управлението на важни репродуктивни функции, включително производството на семенна течност, известно като сперматогенеза, и дори играят роля в риска от развитието на рак и неговата тежест. Въпросната хромозома обаче се оказа трудна за разбиване заради изключително сложната си структура.

"Заслугата е на новите технологии за секвениране и изчислителните методи", казва Аранг Раи от Националния институт за изследване на човешкия геном на САЩ и водещ автор на изследването.

Пълната последователност на Х-хромозомата беше публикувана през 2020 г.

Досега обаче в частта на Y-хромозомата в човешкия геном имаше големи пропуски.

"Това е особено важно, тъй като Y-хромозомата традиционно е била изключена от много изследвания на човешките болести", казва Моника Чехова, специалист по геномика от Калифорнийския университет в Сан Франциско и съавтор на изследването.

