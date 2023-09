Синдромът на хроничната умора: Кои вируси причиняват състоянието

В секи, който живее със синдрома на хроничната умора, знае, че това може да бъде ужасяващо състояние, което се влошава от липсата на разбиране и на възможности за лечение.

Молекулярният биолог Морийн Хансън е разгледала вирусния произход на синдрома на хроничната умора (ME/CFS).

Историческите данни сочат, че голям брой от случаите на ME/CFS вероятно са предизвикани от вирусни инфекции. Хансън проучва, кой е вирусът, който причинява състоянието. Биологът смята, че те могат да бъдат няколко.

Хроничната умора е общ термин за съвкупност от инвалидизиращи симптоми, които включват мускулни болки и въздействие върху главния и гръбначния мозък. Подобна умора може да предизвика и множество възпаления, категоричен е експертът.

Непрестанната умора, невъзможността за освежаване и следексплоатационното неразположение (влошаване на симптомите известно време след натоварване) са други измерения на синдрома, посочва ученият.

В миналото са регистрирани десетки епидемии от ME/CFS, още през 30-те години на миналия век. Причините за тези епидемии не са идентифицирани, въпреки че някои от тях съвпадат с вирусни инфекции, съобщава Science Alert.

По оценки на Хансън към 2020 г. в света живеят около 67 милиона души с ME/CFS.

Тя казва, че способността на РНК (рибонуклеинова киселина) вирусите да се задържат в тъканите за дълъг период от време "до голяма степен е била пренебрегвана". С нарастващото признаване на следвирусните заболявания, изследователите проучват отново връзката между вирусните инфекции и състояния на ME/CFS.

