Китай успешно изстреля експерименталния спътник "Шъян-10-02"

К итай успешно изведе в орбита експерименталния спътник "Шъян-10-02" (Shiyan-10-02), предаде ТАСС, позовавайки се на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).

China sent an experimental #satellite, Shiyan 10-02, into orbit from Xichang Satellite Launch Center in SW China's Sichuan Province on Thu.



The satellite will mainly be used for in-orbit verification of new technologies like space environment monitoring. /CGTN pic.twitter.com/5V0emQes2k