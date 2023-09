Европейците изложени на опасен химикал: Бисфенол А заплашва милиони хора

Е вропейците все още са изложени на доста високи нива на бисфенол А - вреден химикал, който от десетилетия се използва за производството на някои пластмасови изделия, предадоха ДПА и АФП, като цитираха доклад на Европейската агенция по околна среда.

Експертите обявиха, че проби от урина, взети от европейци в различни страни, са показали, че излагането на бисфенол А остава "значително над допустимите нива на безопасност за здравето" и представлява потенциален риск за милиони хора.

Това е синтетичен химикал, широко използван в пластмасови и метални контейнери за храна, бутилки за вода за многократна употреба и тръби, по които преминава питейна вода.

