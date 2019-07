Я рък метеор е забелязан в нощното небе над канадската провинция Онтарио тази сряда.

Въпреки че метеорити най-вероятно са паднали в областта на градчето Банкрофт, явлението е забелязано с невъоръжено око и в Монреал, който се намира на 420км източно от Банкрофт.

Според свидетелски разкази метеорът е наблюдаван и в някои части на Съединените щати, най-вероятно в Ню Йорк и Пенсилвания.

„Подозираме, че метеорити са достигнали до земята, тъй като явлението беше в голяма близост до повърхността”, казва Питър Браун, професор със специализация по метеоритите.

Първоначално метеорът се е появил в 2:44 сутринта в сряда в небето над езерото Онтарио, на височина от около 93км.

Ярката ивица светлина след това е преминала край канадските градове Кларингтън и Питърбъроу, след което е завършила пътуването си на запад от Банкрофт.

