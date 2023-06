Къде на планетата има най-много и най-малко слънчева светлина?

И скате слънчева светлина? Насочете се към Арктическия кръг. За Вампирите най-подходящата дестинация е Сидни.

Чудили ли сте се къде на Земята има най-много и най-малко слънчева светлина?

Оказва се, че в Бодьо, Норвегия има средно 36,5 минути повече дневна светлина на ден отколкото в Сидни, Австралия. Как е възможно това? Случва се заради пречупването на светлината, формата на Земята и географските ширини.

Средно, продължителността на дневната светлина на планетата, е над 12 часа. Това може да изглежда странно, като се има предвид, че има 24 часа в денонощието и би следвало половината от тях да са ден, а другата половина – нощ. Нещата обаче на са точно така. Всъщност получаваме малко повече слънчева светлина благодарение на земната атмосфера, която пречупва светлината и виждаме светлина преди слънцето технически да е изгряло над хоризонта сутринта, както вечер след като вече е залязло.

И сега, количеството на пречупената светлина зависи от географската ширина, на която се намирате.

„Земята се върти около оста си с тропиците – областта на земното кълбо, която пресича екватора – насочени към слънцето. Затова около екватора слънцето се издига право нагоре от хоризонта“, обясняват от Time and Date.

