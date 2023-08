Екосистема в опасност: Как ще се промени Гренландия

С надвиснали над него заснежени планини и червеникава земя, платноходът "Камак" си проправя път между айсбергите на гренландския фиорд Скорсби с учени на борда, чиято мисия е да изследват една екосистема в опасност, предаде Франс прес.

Thanks to https://t.co/K6nojNmspt #missionmilneland we could collect snow alga ❄️🦠samples from Scoresby Sund in Greenland!! 🇬🇱 Merci Greenlandia! We have a lot to learn. Scientists voyage to Greenland's melting sanctuary https://t.co/y7jEviieDh via @FRANCE24 — ALPALGA (@ALPALGA1) August 29, 2023

Изследователската станция "Съмит камп" (Summit Camp) регистрира най-горещия юли в най-високата точка на ледената покривка на Гренландия, засилвайки чувството за спешност за учените, които участват в тази мисия с цел да придобият повече знания за ефектите от глобалното затопляне върху най-големите гренландски фиорди.

A sailboat carrying scientists deftly snakes between icebergs brimming Greenland's Scoresby Fjord, as they rush to document this understudied region on the frontline of climate changehttps://t.co/eyI7P7A3A8 pic.twitter.com/n7bnqdts9W — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2023

"Рискът е да изчезне цяла екосистема", казва Ерик Маршал от френския Национален център за научни изследвания (CNRS), специалист по микроводораслите, които се срещат в снега и леда.

Затворен в леден капан през 11 от 12-те месеца, Скорсби - най-голямата група фиорди в света, пази голяма част от своите загадки.

After the warmest July ever recorded at Summit Camp atop Greenland's ice sheet, the expedition members sailing the country's east coast are acutely aware of the urgency. https://t.co/Ve8H7aekQN — Philstar.com (@PhilstarNews) August 29, 2023

Освен опасността от сблъсък с айсберги, които на места представляват до половината от повърхността на ледниковата долина, научната мисия е оборудвана и за справяне с присъствието на бели мечки.

"Глобалното затопляне тук навлиза в интензивна фаза. Трябва да документираме това", казва ръководителят на експедицията Венсан Илер.

With rugged red mountains rising on either side, a sailboat carrying scientists deftly snakes between icebergs brimming Greenland's Scoresby Fjord, as they rush to document this understudied region on the frontline of climate change.https://t.co/eyI7P7zvKA — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2023



Мисията се фокусира по-специално върху вземането на проби от сняг и морски микроорганизми.

Някои от айсбергите представляват изсечени сини монолити, по-високи от Триумфалната арка в Париж, други - могили, покрити с пластове свличащ се сняг.

Дори географията на района е несигурна, а опасността да бъдеш смазан между два гигантски ледени блока е осезаема.

"Следващото поколение учени ще наблюдава масовото топене в Гренландия. Трябва да им оставим възможно най-много проби", казва Илер.