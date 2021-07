Астрономи се натъкнаха на невиждан досега феномен в Космоса

Н еобичайно явление. За първи път астрономи наблюдаваха формиране на луна около планета извън Слънчевата система, съобщават "Ройтерс" и АФП.

Scientists for the first time have spotted a moon-forming region around a planet beyond our solar system - a Jupiter-like world surrounded by a disk of gas and dust massive enough that it could spawn three moons the size of the one orbiting Earth. https://t.co/aao7BoKrPb