Мини-хеликоптерът на Марс с първи доклад за състоянието си

М ини-хеликоптерът "Инджинюъти" на Марс изпрати първия доклад за състоянието си, който показва, че и той, и базовата му станция работят, както е планирано, съобщи сайтът Физ.орг.

"Инджинюъти" кацна на Марс, прикрепен към долната част на роувъра "Пърсивиърънс" на 18 февруари. Той ще остане така от 30 до 60 дни. Инженерите от наземния контрол в Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА се интересуват предимно дали батериите му се зареждат и дали работи добре базовата станция, която съхранява и препраща съобщенията между него и Земята и поддържа отоплението на хеликоптера.

