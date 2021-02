НАСА показа зрелищно видео от кацането на Марс

А мериканското космическо управление НАСА публикува зрелищно видео на роувъра си Пърсивиърънс, направено по време на опасното му кацане на Марс, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Записът трае малко повече от три минути. Видеото разкрива кадри, направени от няколко камери, разположени на различни места по Пърсивиърънс. На един от кадрите се вижда как след навлизане в марсианската атмосфера, се разтваря свръхзвуковият парашут на роувъра, на втори от камера, разположена под него, се вижда приближаващата се марсианска повърхност, а други две камери показват как роувърът малко по-малко стъпва на терена. По време на самото главозамайващото спускане звук не е бил записан.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ