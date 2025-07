Който използва AI е смятан за по-глупав и мързелив

И зкуственият интелект (AI) продължава да се подобрява и да увеличава своите способности. OpenAI вече има Агент, който може да използва пълноценно виртуален компютър от името на потребителя.

И други компании също бързо подобряват възможностите на техните алгоритми. Gemini например може да "вижда" околния свят и да обяснява с детайли какви са предметите, да дава насоки за използването им, да превежда знаци и табели и т.н.

Всичко това постепенно прелива и в работното ежедневие на хората. И самите компании също виждат голям потенциал, като увеличават внедряването на AI в работните си процеси, а ИТ гигантите се надпреварват да разработват и предлагат бизнес ориентирани AI услуги.

Краткото съдържание в социалните мрежи ни разтопява мозъците, а ИИ ще влоши нещата

Очаквано, все още има и доста скептицизъм около ползите от технологията. Оказва се обаче, че има и негативна стигма за използването ѝ. Това показва проучване на експерти от Университета "Дюк", което е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences. То обхваща 4400 участници, които са се включили в четири онлайн експеримента.

Те са били поставяни в различни ситуации. Например някои техни колеги да използват AI по време на работа, а други - не. Както и самите те използват AI по време на работа и - не. След това е трябвало да дадат оценка как възприемат околните и себе си.

ChatGPT вече може да работи вместо потребителя

Търсачката на Google става още по-умна с AI функции

Резултатите са доста красноречиви. Когато използват AI, хората се опасяват, че останалите ще ги смятат за мързеливи, невнимателни и не толкова компетентни. И се притесняват, че могат да бъдат сметнати за по-лесни за смяна с AI спрямо тези, които продължават да работят без помощта на AI. И обратното. Когато не използват AI, хората смятат тези, които използват AI за по-малко компетентни, мързеливи, по-малко независими, невнимателни и с ниско самочувствие.

В един от експериментите, участниците са поставени в ролята на мениджър, който е в процес на избиране на нови служители. И участниците също признават, че е по-малко вероятно да назначат човек, който си признава, че използва AI в работния си процес. Но винаги има и изключение - ако самият мениджър използва AI, тогава няма проблем.

Android 16 прави смартфоните още по-сигурни

Gemini ще може да използва и приложенията в смартфона

Изключение се проявява и при добавянето на още един фактор към експериментите. А именно, ако се приеме, че използваният AI действително помага. Тогава голяма част от негативните нагласи се изпаряват. И ако участниците вече реално и активно използват AI в работата си, те имат доста по-положително мнение спрямо останалите. Но тъй като мнозинството все още не разчитат на алгоритмите активно в ежедневието си, негативните нагласи преобладават.

Проучване: Повечето AI чатботове дадат опасни отговори

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase