Модел на OnlyFans обвинена в убийство след фатална BDSM сесия

М одел на OnlyFans е изправена пред обвинение в убийство на мъж, който ѝ е платил 11 000 долара за BDSM сесия, съобщава доклад.

31-годишната Михаела Брашайе Рилаарсдам заснела фетишистко видео за профила си в OnlyFans с Майкъл Дейл, 55 години, в дома му в Ескодино, Калифорния. Тя получила значителна сума, за да го завърже в найлоново фолио и тиксо, което довело до задушаването му, според клетвена декларация, разгледана от The San Diego Union-Tribune.

Въпреки че никога не е участвала в BDSM практики, Рилаарсдам обяснила на полицията, че била наета от жертвата да го увие в найлоново фолио и да залепи чифт женски ботуши на краката му, сочат текстови съобщения, разкрити в клетвената декларация.

