Модел на OnlyFans беше открита мъртва в дома си

21-годишната моделка на OnlyFans, Джули Лукси, беше открита мъртва в дома си в Северна Франция, около две седмици след последния ѝ контакт със семейството.

Тялото ѝ е намерено в четвъртък в апартамента ѝ в Есон, след като баща ѝ сигнализирал, че тя не отговаря на обажданията и се притеснява, че е „депресирана“.

