Примабалерина на Болшой театър напусна, след като заклейми войната в Украйна

О лга Смирнова, една от звездите на Болшой театър, напусна престижната балетна трупа на театъра, съобщи АФП.

Тя е първата балерина, която предприема подобна стъпка след руското нахлуване в Украйна. Смирнова се присъединява към трупата на Националния балет в Амстердам, Нидерландия.

"Трябва да съм честна и да кажа, че съм против войната с цялата си душа... Никога не съм помисляла, че мога да се срамувам от Русия... но днес чувствам, че има граница между "преди" и "след", написа в социалната мрежа Телеграм примабалерината в началото на месеца.

