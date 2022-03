Музикалният директор на "Болшой театър" подаде оставка

М узикалният директор на "Болшой театър" в Москва и на Националния оркестър на Капитолия в Тулуза Туган Сохиев подаде оставка, предадоха световните агенции. Той заяви, че се чувства под натиск да заема позиции по отношение на събитията в Украйна.

"Знам, че много хора очакват аз да кажа нещо и да обявя каква е позицията ми за това, което става в този момент в Украйна", се казва в изявление на Сохиев. "Първо, аз трябва да кажа най-важното нещо - никога не съм подкрепял и винаги ще бъда срещу всеки конфликт под каквато и да негова форма", подчертава той.

"Това че някои хора поставят под въпрос моето желание за мир и мислят, че аз, в качеството ми на музикант, мога да говоря друго нещо освен за мира на планетата, това за мен е шокиращо и обидно", допълва той.

Смятан за един от най-великите творци на своето поколение, този диригент от етнически руски кавказки произход казва още, че не може да бъде свидетел на начина, по който неговите колеги, творци, актьори, танцьори, балетисти, режисьори са заплашвани, третирани по неуважителен начини и са жертви на една култура на заличаването.

"Искат от мен да избера една културна традиция пред друга. Скоро от мен ще поискат и да избера между Чайковски, Стравински, Шостакович и Бетовен, Брамс и Дебюси. Така се случват нещата вече в Полша, една европейска страна, където руската музика е забранена", допълва той.

