Марина Овсянникова към руснаците: Не бъдете такива зомбита

М арина Овсянникова, която нахлу в телевизионно студио в Русия, за да осъди войната в Украйна по време на новините на живо, каза пред Reuters, че се притеснява за нейната безопасност и се надява протестът ѝ да отвори очите на руснаците за пропагандата.

В първото си телевизионно интервю след протеста в ефир по Първи канал в понеделник вечерта, Марина Овсянникова каза, че не планира да бяга от Русия и че се надява да не бъде обвинена в наказателно дело.

„Вярвам в това, което направих, но сега разбирам мащаба на проблемите, с които ще трябва да се справя, и, разбира се, съм изключително загрижена за моята безопасност“, каза Овсянникова, редактор в Канал 1.

„Абсолютно не се чувствам герой... Знаете ли, наистина искам да усетя, че тази жертва не е била напразна и че хората ще си отворят очите.“

Тя беше глобена с 30 000 рубли (280 долара) във вторник, часове, след като Кремъл заклейми нейния протест като "хулиганство".

Овсянникова каза още, че иска не само да протестира срещу войната, но и да изпрати директно послание до руснаците: „Не бъдете такива зомбита; не слушайте тази пропаганда; научете се как да анализирате информация; научете се как да намирате други източници информация - не само руската държавна телевизия."

Marina Ovsyannikova: Russian journalist who staged on-air protest has no plans to flee, but fears for her safety https://t.co/GafyXp4Yrl