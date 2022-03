Коя е Марина Овсянникова - най-смелата жена в Русия

З а няколко секунди Марина Овсянникова се превърна от обикновен редактор в телевизия в световно известен журналист и мнозина се запитаха дали това не е най-смелата жена в Русия.

Овсянникова превзе световните медии с едно свое появяване по руския „Първи канал“. Докато водещата на вечерните новини четеше емисията си от нюзрума, зад нея Марина опъна плакат срещу войната в Украйна, написан на английски. Отдолу имаше надпис на руски, който призоваваше хората да не вярват на руската пропаганда.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia's state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y