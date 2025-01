Ето кои ще са звездите на събитията по случай встъпването в длъжност на Тръмп

Н а събитията по встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп ще участват Кери Ъндърууд, Village People и Лий Грийнууд.

В понеделник Ъндърууд направи изявление, в което казва, че за нея е „чест“ да свири по време на полагането на клетвата на Тръмп на 20 януари в Капитолия.

„Обичам нашата страна и за мен е чест, че ме помолиха да пея по време на встъпването в длъжност и да бъда малка част от това историческо събитие“, заяви Ъндърууд според Асошиейтед прес.

„Скромна съм да отговоря на призива в момент, когато всички трябва да се обединим в духа на единството и да гледаме към бъдещето.“

