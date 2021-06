"Зловещите намерения на няколко страни", за какво говори Китай

К итай разкритикува съвместното изявление на лидерите на Г-7, съдържащо критики срещу Пекин по широк спектър от въпроси, и го окачестви като намеса в китайските вътрешни работи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

