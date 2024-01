Продължителността на живота в света се е увеличила

В много страни по света хората живеят по-дълго – но има ли модел за това? Това беше въпросът, зададен от екип от демографи и се оказва, че отговорът е “да”. Въпреки някои разлики в начина, по който се достига до този извод, продължителността на живота се увеличава, а с това разликата в дълголетието между мъжете и жените намалява.

Това, което Дейвид Атанс от Universidad de Alcalá, Испания, и колегите му се опитаха да разберат е, дали има разлики във факторите, влияещи върху дълголетието или смъртността в различните страни. Ако е така, те също искаха да определят дали тези различия стават по-силни или моделите действително се сближават.

9 неща, които да спрете да правите, за да живеете по-дълго

Екипът използва както исторически данни от записите на Отдела за населението на ООН, така и прогнози за населението за 194 страни, обхващащи периода от 1990 г. до 2030 г., за да извърши статистически анализ на девет показателя за смъртност, включително очакваната продължителност на живота при раждане и индекса на Джини (мярка за неравенство в продължителността на живота ).

Резултатите разкриха, че през 1990 г. и 2010 г. страните могат да бъдат разпределени в пет отделни групи, наподобяващи континентите, въз основа на техните показатели за смъртност/дълголетие. В периода между тези години в държавите се наблюдава известна промяна на данните, въпреки че изследователите отдават това на фактори като война или нестабилни социално-икономически и политически условия.

Humans Are Living Longer Than Ever, And The Male-Female Gap Is Shrinking Toohttps://t.co/ICAIkrvbE7