Зеленски и Нетаняху благодариха на САЩ за военната помощ

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски благодари днес на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, както и лично на председателя ѝ Майк Джонсън, че "са оставили историята на правилния път", след като долната камара на американския парламент одобри военната помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на американската Камара на представителите, и на двете партии, и лично на председателя (на Камарата на представителите) Майк Джонсън за решението, което остави историята на правилния път", написа украинският държавен глава в социалната платформа "Екс".

Today, we received the awaited decision on the US aid package that we long fought for. And a very significant one. Our warriors on the front lines, as well as our cities and villages suffering from Russian terror, will feel it.



The U.S. House of Representatives voted on it… pic.twitter.com/G6z3PxsOMg