Жертви след стрелба на спирка в Русия

Ч етирима души бяха убити и няколко ранени по време на стрелба по хора, чакащи на автобусна спирка в района на Нижни Новгород.

Стрелецът все още не е задържан, издирването му е в ход.

Информацията за инцидента беше потвърдена и от регионалното управление на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.

Предполага се, че нападателят е 18-годишен. Той е бил въоръжен с пушка и след престъплението е избягал в близката гора. Специални части са започнали издирването му.

По данни на руските власти младежът е имал разрешително за ловно оръжие, издадено преди по-малко от месец.

