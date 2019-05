Ж ена си купи бански, който не може да се мокри и е само за позиране.

Цената на банския в популярен сайт за онлайн търговия е £60 или към 77 долара.

Жената качи в Twitter снимка на банския, който оцветява водата в синьо.

Be cautious when buying SWIMwear from @OfficialPLT this summer because it’s only for “poolside posing” and they’ll still charge you £60 a set, absolutely laughable pic.twitter.com/yHUT9WEvYu