Земетресение с магнитуд 6,0 разтърси крайбрежието на Чили

З еметресение с магнитуд 6,0 разтърси крайбрежието на Чили, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на земния трус е бил регистриран на 45 км северозападно от пристанищния град Кокимбо, където живеят около 161 хиляди души, посочва центърът.

Felt reports received from #Chili in the last few min #earthquake confirmed pic.twitter.com/tq2L3kAHOL