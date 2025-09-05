Свят

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Няма пострадали

5 септември 2025, 07:12
Земетресение разтърси югоизточен Афганистан
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 5,4 разтърси днес югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

Според центъра земният трус е бил на дълбочина 10 километра.

Засега не се съобщава за жертви или щети.

Източник:  БТА, Светослав Танчев    
земетресение в Афганистан магнитуд югоизточен Афганистан дълбочина 10 км Германски изследователски център по геонауки Ройтерс без жертви без щети сеизмична активност природно бедствие
