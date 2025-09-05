Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

З еметресение с магнитуд 5,4 разтърси днес югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.
Според центъра земният трус е бил на дълбочина 10 километра.
Засега не се съобщава за жертви или щети.
🌍 A strong 6.3 magnitude earthquake shakes Southeastern Afghanistan, just days after a deadly quake killed over 2,200 people— Anadolu English (@anadoluagency) September 4, 2025
⚠️ This marks the third major tremor since Sunday https://t.co/YcVaw4cj8l pic.twitter.com/uUzLxQOpTH