Земетресение разлюля района на Неапол

Р айонът на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, беше засегнат от земетресение с магнитуд 4 в 4:55 ч. (5:55 ч. българско време) днес, по данни на Националния институт по геофизика и вулканология, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, с епицентър близо до град Поцуоли.
Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети.
Като предпазна мярка местните влакове са спрени.
Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.