Зеленски: 100 000 души са без отопление в Миколаив след руски удар

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че над 100 000 души са останали без отопление в южния пристанищен град Миколаив (на руски Николаев), след като днес руски дронове са нанесли удар по енергийна инфраструктура, предаде Франс прес.

"Тези, които искат да възстановят мира и да се подготвят за преговори, не правят така", заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че екипи активно работят за възстановяване на отоплението в Миколаив.

Той призова съюзниците на Киев да реагират "остро" и "да работят заедно, за да принудят Русия да сключи мир".

Украинският премиер Денис Шмигал каза, че руски дронове са нанесли щети на ТЕЦ "Миколаив" през нощта.

