Защо се провали изборът за нов президент на Албания?

П ървият опит за избор на нов албански президент се провали, съобщава албанското издание Екзит.

На заседание вчера албанските депутати не са препоръчали кандидат за поста.

Албанският парламент стартира официалната процедура за избор на президент на 10 май.

