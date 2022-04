Петков потвърди позицията на България за членството на Албания в ЕС

М инистър-председателят Кирил Петков се срещна с президента на Албания Илир Мета, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Във фокуса на разговора между двамата бяха двустранните отношения и регионалното сътрудничество, както и европейската перспектива на страните от Западните Балкани.

Премиерът Петков отбеляза, че съществува огромен потенциал за развитието на икономическото сътрудничество, основаващ се на добрия политически диалог между двете страни. Петков и Мета обсъдиха приоритетни за свързаността на региона инфраструктурни проекти. Двамата лидери подчертаха стратегическото значение на Европейския транспортен коридор № 8, осъществяващ връзка между Адриатическо море и Черно море.

Българското национално малцинство в Албания е основен мост на приятелство и фактор за укрепване на взаимното доверие, заяви още Кирил Петков пред Илир Мета. Премиерът отбеляза значението, което страната ни отдава на осигуряването на възможност българското малцинство да се възползва пълноценно от правото си да изучава майчиния си език.

Българският министър-председател потвърди подкрепата на страната ни за готовността на Албания да започне преговори за членство в ЕС. България е последователна в позицията си, че мястото на страните от Западните Балкани е в Европейския съюз. В тази връзка Петков подчерта усилията на българското правителство за активизиране на диалога със Северна Македония и преодоляване на противоречията.

