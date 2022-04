Защо САЩ погнаха дъщерите на Владимир Путин – Катерина и Мария

П оследният кръг от санкции, които САЩ наложи на Русия включват две нови мишени: двете пораснали дъщери на руския президент Владимир Путин, Катерина и Мария, за които властите в САЩ подозират, че крият богатството на баща си.

Според САЩ дъщерята на Путин Катерина Владимировна Тихонова е технологичен директор, чиято работа подкрепя руското правителство и неговата отбранителна индустрия. Другата му дъщеря Мария Владимировна Воронцова ръководи финансирани от правителството програми, които са получили милиарди долари от Кремъл за генетични изследвания и се контролират лично от Путин, твърди САЩ.

„Имаме основание да вярваме, че Путин и много от неговите приближени и олигарсите крият богатството си, крият активите си чрез членове на семейството,

които поставят своите активи и богатство във финансовата система на САЩ, както и много други части на свят", каза висш служител в американската администрация пред репортери.

