"Защо не ме харесват?": Кремлев с коментар за скандалните боксьорки

Н а пресконференция в Париж представителите на Международната боксова асоциация (IBA), водени от Умар Кремлев, изразиха несъгласието си с Международния олимпийски комитет (МОК) и Томас Бах, като го обвиниха за смъртта на женския бокс и го обвиниха, че е корумпиран "содомит".

Споровете през последните дни се съсредоточиха върху участието на алжирска и тайванска боксьорка на Игрите в Париж през 2024 г., които бяха въвлечени в спор за пола в този спорт.

(Видеото е архивно: Отзвукът след мача Светлана Каменова - Лин Ю Тин)

Скандалните боксьорки бяха дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 г., след като хромозомният тест установи, че не отговарят на изискванията, съобщиха от IBA в понеделник в Le Salon des Miroirs.

Фурорът около участието на алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю Тин в Париж 2024 се засили, след като италианката Анджела Карини се оттегли 46 секунди след първия рунд, заявявайки, че никога досега не е била удряна с такава сила.

След това IBA се опита да обясни на международната преса, че е действала "за защита на жените боксьори", без дискриминация или друг мотив, и че именно МОК не е успял да защити жените боксьори.

Отношенията между МОК и IBA са обтегнати през последните години и се влошиха още повече, след като президентът на МОК Томас Бах отне от IBA организацията и квалификацията на олимпийския бокс.

Във връзка с това започна пресконференция, на която лично говориха генералният секретар и главен изпълнителен директор на IBA Крис Робъртс, бившият председател на Медицинската комисия на IBA, президентът на EUBC, гръкът Йоанис Филипатос, и председателят на Треньорската комисия на IBA, италианецът Габриеле Мартели.

Президентът на IBA, руснакът Умар Кремлев, разкритикува организацията на Олимпийските игри, особено церемонията по откриването.

"Като вярващ християнин, церемонията по откриването беше обида за всеки християнин и всеки мюсюлманин. Беше засегната духовността на всеки човек и това се случи благодарение на МОК , защото те приеха тази програма", казва Кремлев.

"Бах е содомит", каза Кремлев, като на заден план бяха показани изображения на Дева Мария и Исус, за да подчертае позицията си срещу МОК и недоволството си от това, което част от християнският и мюсюлманският свят възприемат като подигравка с религиозните вярвания.

В дългата и на моменти объркваща презентация, в която журналистите постоянно прекъсваха, за да изложат своите съображения, Кремлев направи силни изявления срещу Бах.

