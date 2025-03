Защо Канада не трябва да анулира закупуването на американските изтребители F-35

Т рябва ли Канада да анулира закупуването на американските изтребители F-35?

Това е дилемата, пред която е изправен новият премиер на Канада, Марк Карни, докато се подготвя да обяви федерални избори, които вероятно ще бъдат определени от един въпрос: На кого канадците ще се доверят да се справи с един агресивен американски президент, който се стреми да превърне суверенна държава в официална част от САЩ?

Освен взаимните мита, които се налагат в заплашваща ескалация на наказателна търговска война между Канада и Съединените щати, се появи още един остър конфликт.

Това коментира Андрю Митровица за Al Jazeera .

Той е първият "тест" за обещаното от Карни ангажиране на нацията, която той се надява да ръководи години, а не седмици, от дългогодишната ѝ зависимост от доминиращия южен съсед, пише Митровица.

Карни е под натиск от различни и често противоположни сили по тесния политически спектър на Канада да се откаже от остатъка от споразумението за 19 милиарда долара – постигнато в последния момент от неговия предшественик, Джъстин Трюдо – за закупуване на допълнителни 62 американски изтребителя F-35, произведени и поддържани в САЩ.

Канада работи за успешен диалог между новия премиер Карни и Тръмп

Канада вече е платила за 16 изтребителя, които трябва да бъдат доставени до началото на следващата година, припомня Митровица.

Консервативни коментатори, пишещи за консервативни вестници, се присъединиха към бившия либерален министър на външните работи Лойд Аксуърти и групи за мир и разоръжаване, които призовават премиера да "се противопостави" на капризния командир на САЩ, Доналд Тръмп.

Те настояват Карни да последва примера на Португалия и да отмени планираната покупка на допълнителни проблемни изтребители като конкретен израз на отказа на Канада от имперските намерения на Тръмп, както и финансово и дипломатически да защити автономията на Канадската конфедерация.

Аксуърти заяви пред телевизионен интервюиращ, че "ще бъде грешка да се продължи" с придобиването на изтребителите F-35.

Той посочи, че Канада трябва да "се противопостави" на агресивния президент, който "ни е ударил в зъбите".

"Мисля, че това е възможност за нас да кажем", предложи Аксуърти. "Искаме ли нашето военното присъствие да бъде толкова преплетено с американското, че нашето разпореждане и независимост на движенията да бъдат ограничени?"

Рубио: Няма да обсъждаме как да превземем Канада

Е странно, че през 2025 г. Аксуърти поставя въпроса Канада да се дистанцира военно от САЩ, когато поредица от либерални и консервативни премиери от 1945 г. насам са обединили канадските въоръжени сили с огромната отбранителна инфраструктура на Пентагона като сливане на сиамски близнаци, пише Митровица.

Както и да е, изведнъж освободен, Аксуърти също посочи, че "дигиталната кутия", съдържаща операционния софтуер за изтребителите, се управлява от гигантския американски производител на оръжия Lockheed Martin.

Страхът е, че Тръмп може да нареди на аерокосмическия и "отбранителен" изпълнител да откаже на Канада достъп до всички актуализации на софтуера, които биха позволили на изтребителите да развиват своите смъртоносни способности в полет.

Тези апели, които са свързани с опазването на кленовия лист и всички емоции, които канадското червено и бяло национално знаме поражда, отзвучават патриотично в много канадци, които са се увлекли от движението за "покупка на местни продукти", което набира ентусиазъм и инерция.

Карни, бившият централен банкер, който се е превърнал в политик, е принуден, разбира се, да отговори на преобладаващите патриотични ветрове с надеждата те да го отнесат заедно с Либералната партия към победата, посочва авторът на Al Jazeera.

Затова не беше изненада, когато министърът на отбраната Бил Блеър обяви в края на миналата седмица, че Отава ще "преразгледа" договора си с Lockheed Martin и ще потърси европейски алтернативи на изтребителите F-35.

Why Canada should not cancel – for now – the American-made F35 warplanes https://t.co/aBhoUdDFjL via @AJEnglish