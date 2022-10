Защо Борис Джонсън не успя да се завърне триумфално на премиерския пост във Великобритания?

Б орис Джонсън се оттегли от надпреварата за лидерския пост на Консервативната партия. Това оставя пътя отворен за Риши Сунак, който има шанс да получи ключовете от "Даунинг стрийт" още днес.

Бившият министър-председател успя да си осигури официалната подкрепа на 59 депутати консерватори - далеч по-малко от необходимите 100, за да бъде включен в лидерската надпревара, посочва "Скай нюз".

Борис Джонсън няма да се бори за лидер на консерваторите

"A general election is the only answer"



Conservative MP Sir Christopher Chope, who supported Boris Johnson's leadership bid before he withdrew, told @BBCNickRobinson the Conservative party was "ungovernable in the House of Commons".#R4Today https://t.co/H6nr40TwNy