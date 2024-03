Знаят ли нещо, което ние не знаем? Джеф Безос, Джейми Даймън, Марк Зукърбърг ударно разпродават активи

А мерикански милиардери продават акции на пълни обороти - предизвиквайки страхове от предстояща финансова катастрофа.

Джеф Безос - третият най-богат човек след Бернар Арнаут от Louis Vuitton и Илон Мъск - ​​разпродаде 8,5 милиарда долара в акции на Amazon само този месец.

Марк Зукърбърг - четвъртият най-богат - продаде около 1,4 милиона акции на Meta на стойност приблизително 638 ​​милиона долара.

Джейми Даймън, председател и главен изпълнителен директор на JPMorgan, извади 150 милиона долара миналата седмица, в първото си изплащане, откакто пое управлението на банката преди почти две десетилетия.

В рамките на дни Леон Блек от Apollo Global Management също осъществи първата си продажба, като загуби 172,8 милиона долара в своята капиталова фирма след 34 години.

