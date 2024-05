"Експлозивна диария": Замърсена вода затвори училище в Обединеното кралство

У чилище е затворено, след като замърсена вода от чешмата е довела до епидемия от неприятна диария, която е избухнала в няколко града в Обединеното кралство.

(Във видеото може да научите повече за: Затвориха централния плаж на Лозенец заради замърсена вода)

На жителите на Бриксъм, Бухей, Кингсуеър, Роузленд и Североизточен Пейгнтън в Девън е било казано да не пият направо от чешмата, след като във водата е открит паразит. Криптоспоридиумът е поразил хората в целия район, а на жителите е наредено да преваряват водата, преди да я пият.

Паразитът води до водна диария, стомашни спазми, гадене, а в някои случаи и до повишена температура и загуба на апетит. Началното училище в едно от селата вече е принудено да затвори, докато проблемът не бъде решен.

Началното училище и детската градина в Идън Парк съобщиха на родителите, че не могат да отворят врати за децата, докато няма възможност за пиене на вода. В писмо до родителите училището заявява, че се надява да отвори отново врати в петък "в очакване на доставките и ситуацията да се подобри".

