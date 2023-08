За първи път след руската инвазия: Одеса отвори няколко плажа

Няколко плажа в украинския черноморски град Одеса бяха официално отворени за къпане за първи път от началото на руската инвазия, въпреки че къпането е забранено по време на въздушна тревога, съобщиха днес властите, предаде Ройтерс.

Одеса, най-голямото украинско пристанище и военноморска база, беше многократно атакувана с ракети и дронове, а морето беше осеяно със стотици морски мини след инвазията през февруари миналата година.

