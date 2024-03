Вулканът в Исландия: Има три активни отвора, лавата намалява

Л авата от нова вулканична пукнатина на исландски полуостров, която е четвъртото изригване в района от декември насам, непрекъснато напредва, но интензивността на изригването намалява, съобщиха властите, предаде АФП.

Исландската полиция обяви извънредно положение малко след изригването в 20:23 ч. местно време в събота вечерта.

Отново изригна вулкан в Исландия

Исландската метеорологична служба (ИМО) съобщи, че служителите на службата за реагиране наблюдават напредването на лавата, "което е бавно и постоянно" от тази сутрин.

Лавата се намира на около 200 метра от водопроводната тръба, идваща от близката електроцентрала "Сварценги".

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright orange lava into the sky pic.twitter.com/uMhrSKt1zR